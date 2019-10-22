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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 22/10/2019 في مصر.. فيديو

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 09:04 ص
صدى البلد
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محمود محسن
استعرض برنامج 8 الصبح عبر فضائية dmc، تقريرًا مفصلا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر، على النحو التالي:

بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة 29
مرسى مطروح 25
الاسكندرية 27
دمياط 28
بورسعيد 28
العريش 28
رفح 27
الإسماعيلية 31
السويس 32
وادى النطرون 32
المنصورة 30
طنطا 28
سانت كاترين 25
الغردقة 34
شرم الشيخ 34
الفيوم 33
المنيا 34
أسيوط 35
سوهاج 36
قنا 36
الأقصر 37
الوادى الجديد 37
أسوان 38
حلايب 33
شلاتين 35
أبو رماد 34
رأس حدربة 32
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