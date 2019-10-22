بعد فشل نتنياهو.. جانتس يكلف بتشكيل الحكومة

أعلن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، أنه سيكلف رئيس حزب أزرق أبيض بيني جانتس بتشكيل الحكومة الجديدة، بعدما قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه قرر العدول عن هذه المهمة.



وقال نتنياهو الذي يتزعم حزب الليكود اليميني -في كلمة مصورة أذيعت على صفحته بموقع فيسبوك- "أبلغت رئيس الدولة للتو أنني عدلت عن تشكيل حكومة".



وأوضح أنه أعاد خطاب التكليف إلى ريفلين بعد أن "عمل بلا كلل... لتشكيل حكومة وحدة موسعة". على حد وصفه.



وجاء إعلان نتنياهو قبل يومين من انتهاء المهلة الأولى لتشكيل الحكومة وفق القانون، في أعقاب الانتخابات البرلمانية التي جرت في 17 سبتمبر الماضي وأسفرت عن نتائج متقاربة جدا.



وقال مكتب الرئيس الإسرائيلي في بيان إن كل أعضاء الكنيست الإسرائيلي سيتم إبلاغهم بأن "الرئيس يعتزم تكليف رئيس أزرق أبيض النائب بيني جانتس بتشكيل الحكومة في أسرع وقت"، موضحا أن ذلك سيتم الخميس.



ويعد حزب جانتس المنتمي لتيار الوسط، أكبر الفائزين في الانتخابات، لكنه لم يحقق الأغلبية البرلمانية اللازمة لتشكيل الحكومة منفردا. وإذا أخفق جانتس في المهمة أيضا فسيتحتم إجراء انتخابات جديدة، ستكون الثالثة منذ أبريل الماضي.



وينوي زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني جانتس بعيد تسلمه كتاب التفويض رسميًا من رئيس الدولة، "رؤوفين ريفلين" التوجه أولا إلى الليكود بهدف تشكيل الائتلاف الحكومي القادم.



ونقلت "قناة كان العبرية" اليوم الثلاثاء عن "جانتس" قوله، "سأدعو رئيس الوزراء إلى عقد اجتماع بأربع أعين بيننا".



وقال نتنياهو في شريط فيديو إنه منذ أن حصل على التفويض عمل دون كلل أو فتور سرًا وعلانية لإقامة حكومة وحدة وطنية واسعة وبذل كل ما في وسعه لإحضار رئيس كاحول لافان بيني جانتس الى مائدة التفاوض للحيلولة دون اجراء جولة ثالثة من الانتخابات، غير أن الأخير رفض اكثر من مرة.