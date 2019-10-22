أمطار غزيرة بالبحيرة تكشف سوء حالة الصرف الصحي

كشف سقوط الأمطار اليوم، الثلاثاء، عن سوء حالة الصرف الصحى بالمناطق الشعبية بمدينة كفر الدوار.



وشهدت محافظة البحيرة فى الساعات الأولى من فجر اليوم، سقوط أمطار غزيرة أغرقت الشوارع.



وبلغت ذروة سقوط الأمطار بالمدن الساحلية "رشيد، وإدكو، وكفر الدوار"، مما تسبب فى تحويل شوارعها إلى مستنقعات من المياه.



وكان اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، وجه برفع درجة الاستعداد للقصوى، خاصة بعد توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط الأمطار على السواحل الشمالية.



وشدد على ضرورة الالتزام بجميع التعليمات الخاصة بالاستعداد لموسم الشتاء والأمطار المتوقعة، مع ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية والشركات العامة والمديريات الخدمية باتخاذ جميع التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والوقوف على مدى جاهزية بالوعات الصرف وصفايات المطر ومدى جاهزية المعدات والأطقم العاملة عليها.



ووجه محافظ البحيرة بمراجعة جاهزية محطات الصرف الزراعي للحفاظ على المناسيب التصميمية لتشغيل وحدات المحطات بالكفاءة اللازمة والمتابعة اليومية والمستمرة لخطوط الإنارة وأعمدة الكهرباء والشدات الكهربائية ومتابعة حالة محولات وأعمدة الكهرباء.

