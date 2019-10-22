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أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 22- 10-2019 .. فيديو

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 09:04 ص
صدى البلد
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محمود محسن
استعرض برنامج «8 الصبح» على فضائية dmc، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 22 - 10 - 2019.

وجاءت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 22 - 10 - 2019، على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24: 777 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 21: 680 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 18: 583 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 14: 453 جنيها
سعر الجنيه الذهب: 5422 جنيهًا
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