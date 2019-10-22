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أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر اليوم الثلاثاء 22-10-2019.. فيديو

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 09:08 ص
صدى البلد
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محمود محسن
يستعرض برنامج "8 الصبح" بشكل يومي، أسعار الخضراوات والفاكهة، وذلك من أجل تمكين أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بشكل يومي.

وفيما يلي بيان تفصيلي بـ أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في مصر اليوم، الثلاثاء 22-10-2019:

أسعار الخضراوات اليوم في مصر

الطماطم: 5 جنيهات
الباذنجان: الرومي: 3 جنيهات
الباذنجان العروس: 3.5 جنيه
الباذنجان الأبيض: 4 جنيهات
البطاطس: 5.5 جنيه
فلفل رومي ألوان: 10 جنيهات
خيار: 4 جنيهات
جزر: 5.5 جنيه
فاصوليا: 14 جنيها
بصل: 4.5 جنيه
ليمون: 13 جنيها

أسعار الفاكهة اليوم في مصر

رمان: 6 جنيهات
جوافة: 7 جنيهات
عنب بناتي أصفر: 8 جنيهات
عنب بناتي أحمر: 9 جنيهات
مانجو زبدة: 13 جنيها
عنب بناتي أحمر: 6 جنيهات
مانجو بلدي: 10 جنيهات
تفاح مصري: 10 جنيهات
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