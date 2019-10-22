أحمد البابلي يكشف كواليس وفاة لوسي في ورقة جمعية

قال المخرج أحمد البابلي، إن سبب ترشيح النجمة لوسي لخوض بطولة فيلم "ورقة جمعية" الذي عرض ضمن فعاليات مهرجان إسكندرية السينمائي، أنه بمجرد قراءته للسيناريو وصورتها لا تفارق خياله.



وأضاف المخرج أحمد البابلي، في تصريح لـ "صدى البلد": "أرسلت لها رسالة نصية على الموبايل وطلبت منها المشاركة في العمل، وقلت لها صورتك لا تفارق خيالي، إنتي شخصية أم عبد الله، فردت علي: أرسل لي السيناريو، وبالفعل قرأت السيناريو من 7 مساءً إلى 1 صباحا وقامت بالاتصال بي لترد علي، ووافقت على الفيلم".



وعن مشهد وفاة "أم عبد الله" الذي تأثر به الجميع، قال المخرج أحمد البابلي: "الموت فجأة صعب على الجميع، خاصة أنها لم تكن مريضة، فهذه الظاهرة أصبح موجود بكثرة وهذه صدمة مررنا بها، وهذا المشهد هو الرئيسي للفيلم وحاولت طوال الوقت أن يكون طبيعيا بعيدا عن المبالغة".



وتدور أحداث الفيلم داخل إحدى الحارات الشعبية في مصر، ولكل بطل قصة تجمعه بمن حوله، وتجسد لوسي بطلة الفيلم خلال العمل دور "أم عبد الله" الودودة التي تحب الخير لكل من حولها، وتقدم المساعدات التي تعم عليها بالخير عندما تتعرض لمشكلة ما، أيضا الأغنية التي وضعتها للراحلة أم كلثوم "ياما كنت أتمنى أشوفك" كان تمهيدا لأن الأم ستموت.



ويشارك في بطولة "ورقة جمعية" لوسى، وأحمد صيام، ومحمود فارس، وسهر الصايغ، ومحمد عادل، وحنان سليمان، وناهد رشدي، وشيرين الجمل، ومن إخراج أحمد البابلي.