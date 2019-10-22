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أخبار العالم

كوريا الشمالية: خطط الشطر الجنوبي بشأن التجارب الصاروخية استفزازات صريحة ولها عواقب وخيمة

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 09:13 ص
كوريا الشمالية
كوريا الشمالية
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أ ش أ
انتقد الإعلام الكوري الشمالي، كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء بسبب خططها المتعلقة بإجراء تجارب صاروخية وتطوير أسلحة حديثة، ووصف إياها بـ"استفزازات صريحة" سيكون لها عواقب وخيمة.

وذكر موقع أوري مينجوك كيري الكوري الشمالي أن دعاة الحرب في الشطر الجنوبي الذين أبدوا نيتهم الصريحة في استمرار الاختبارات الصاروخية لتعزيز قدراتهم الهجومية الوقائية ضد الشمال، يهدفون إلى إشعال التوتر في شبه الجزيرة الكورية باستمرار.. وقال "هذه الخطط العسكرية لن تمر مرور الكرام، وسنجعلهم يندمون على ذلك".
كما انتقد موقع مياري الكوري الشمالي، كوريا الجنوبية بسبب خطتها المتعلقة بإضافة غواصات نووية لترسانة أسلحتها، ووصف هذا "بالتصرف السييء" الذي ينتهك الاتفاق الجنوبي-الشمالي الذي وقع العام الماضي لوقف الأعمال العدائية ضد بعضهما البعض والعمل على تقليل التوتر على الحدود.

وأضاف الموقع متسائلا "كيف يمكن أن تساعد هذه التصرفات السيئة على كسب ثقة الطرف الآخر وإحلال السلام؟".
وجاءت هذه الانتقادات بعد تصريح مسؤول عسكري كبير من كوريا الجنوبية في وقت سابق من هذا الشهر بأن الجيش أجرى اختبارا لبعض صواريخه من طراز هيونمو هذا العام ويعتزم إجراء مثل هذه التدريبات بشكل روتيني.

وصرحت القوات البحرية الكورية الجنوبية بأنها تعمل لتشكيل فريق عمل لبناء محتمل لغواصات نووية، وأن هذا يعد جزءا من مجهوداتها لتعزيز قدرات البلاد الدفاعية وقدرات الردع النووي.

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