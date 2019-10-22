كل ما تريد معرفته عن الشفة الأرنبية وعلاجها

عرض الدكتور محمد عماد الدين، استشاري جراحات التجميل وتنسيق القوام والعيوب الخلقية للأطفال، طرق التخلص من الشفة الأرنبية عند الأطفال، مشيرا إلى أن العلاج يستهدف استعادة الشكل الطبيعي للوجه واستعادة الوظائف الطبيعية للفم؛ وذلك من خلال سلسة من العمليات الجراحية كونها الحل الأمثل.



وأكد "عماد الدين" أن العمليات تبدأ من عمر 3 أشهر وتمتد لعمر 18 عامًا، ناصحًا الأمهات باتباع التعليمات الخاصة في الرضاعة، وكذلك العناية الجيدة بالطفل لتجنب المضاعفات المختلفة قبل الجراحة الأولى وطوال فترة العلاج.



وشدّد على ضرورة أن يكون الفريق الطبي المعالج لحالة الشفة الأرنبية للطفل مكون من عدة أقسام طبية، وذلك بسبب تداخل الأضرار العائدة على الطفل نتيجة لهذا التشوه، وبهدف ضمان النتائج المطلوبة من العلاج.



وذكر أن الطفل قد يحتاج إلى عملية واحدة أو أكثر من عملية، ويحدد ذلك الطبيب المعالج وفقا لمدى تطور الحالة عند الطفل المصاب، إلا أن نجاح هذه العمليات يتطلب مجهودا وصبرا من الأهل وتقديم الدعم النفسي للطفل حتى الوصول إلى النتائج المرجوة.



وأشار الدكتور محمد عماد، إلى أن عملية تجميل الشفة الأرنبية، تتم تحت تأثير التخدير الكلي ويتم إجراء هذه الجراحة بعد إتمام الطفل الثلاثة أشهر الأولى من عمره، ويتم فيها تعديل شكل اللثة وتوصيل عضلات الشفة المشقوقة ببعضها، لإعادة بناء الشكل الطبيعي للشفة، واستعادة وظائفها، وفي عمر 5 إلى 15 شهرًا، يقوم الطبيب بإجراء عملية أخرى، لإصلاح الشق الممتد إلى الفك وإعادة بناء الأنسجة والعضلات، وتتطلب هذه الحالة المتابعة مع طبيب أسنان متخصص لمتابعة نمو الأسنان بشكل سليم بعد إجراء العملية.