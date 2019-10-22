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ثقافة

أدب السيرة الذاتية.. مقاربات التشابه والاختلاف بين العرب وألمانيا

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 11:10 ص
جلسة نقاشية حول أدب
جلسة نقاشية حول أدب السيرة الذاتية في معرض فرانكفورت للكتاب
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محمد مندور
في إطار مشاركة دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب 2019، نظّم نادي"كلمة" للقراءة ندوة نقاشية بعنوان "مقارنة السيرة الذاتية في الأدب العربي والألماني: التشابه والاختلاف"، تحدّث فيها كل من الدكتور علي بن تميم، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للغة العربية الأمين العام لجائزة الشيخ زايد للكتاب، وشتيفان فايدنير، كاتب وصحفي ومترجم، وبروفسور د. كلاوس رايشرت، أستاذ الأدب الإنجليزي والأمريكي في جامعة يوهان فولفغانغ غوته بفرانكفورت، وأدارها الناقد الأدبي إجوما مانغولد.

وتطرق د. علي بن تميم إلى كتاب «ترجمة النفس: السيرة الذاتية في الأدب العربي» الصادر عن مشروع كلمة للترجمة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، لمجموعة من أساتذة الأدب في أميركا، ومن تحرير دريت راينولد، حيث ترجمه إلى العربية، سعيد الغانمي. يعنى الكتاب بالترجمة الذاتية في الأدب العربي القديم ما قبل طه حسين.

على العكس من القراءات العربية المتأثرة بالمنظور الاستشراقي، يبدأ الكتاب بكلمة للسيوطي، يقول فيها: «ما زالت العلماء، قديمًا وحديثًا، يكتبون لأنفسهم تراجم». وفي تصور المؤلفين، فإن هذه الكلمة لا تدل على وجود صنف أو نوع أدبي هو نوع «ترجمة النفس» أو «السيرة الذاتية» وحسب، بل على استقرار هذا النوع، ورسوخ أعرافه في التقليد الأدبي العربي طوال ما يزيد على عشرة قرون.

قسم الكتاب إلى قسمين، يُعنى الأول بتبديد المغالطة التي شاعت في الثقافة الغربية حول كون السيرة الذاتية نوعًا غربيًا خالصًا، لم تعرفه، وربما لا يمكن أن تعرفه، الثقافات الأخرى. وفي القسم الثاني منه، يترجم المؤلفون ثلاث عشرة سيرة ذاتية عربية إلى اللغة الإنجليزية. ويختتم الكتاب بتقديم كشاف إحصائي للسير الذاتية العربية، يضم ما يزيد على مئة وأربعين سيرة ذاتية عُثر على نصوصها، أو توجد أخبار متداولة في الكتب عنها.

تناولت الجلسة أوجه التشابه والاتفاق والصلة بين الأدب العربي والألماني، إضافة إلى الاختلاف والتباين بينهما، عبر مناقشة تجربة مشروع "كلمة" في ترجمة كتب السيرة الذاتية من الألمانية إلى العربية ومقارنتها مع السرد في السيرة الذاتية في الأدب العربي، ملقية الضوء على أمثلة تمت ترجمتها وعلى ردود فعل القرّاء في الثقافتين العربية والألمانية معها، من مثل كتاب "أيام الصحراء" للكاتب كلاوس رايشرت وغيرها من الإصدارات.
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