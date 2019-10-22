الأرصاد: أمطار غزيرة تصل حد السيول في هذه المناطق.. فيديو

قال إبراهيم عطا، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية: إن هناك حالة من عدم الاستقرار فىا لحالة الجوية، بدات منذ مساء الأمس الاثنين، ومستمرة حتى يوم الجمعة القادمة، لافتًا إلى أن هناك انخفاض فى درجات الحرارة مابين 4 و3 درجات عن المعدلات الطبيعية.





وأضاف إبراهيم عطا، فى مداخلة هاتفية، ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن درجة الحرارة فى القاهرة تسجل 29 درجة اليوم الثلاثاء، موضحًا أن هناك تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى الوجه البحرى والقاهرة وسيناء وشمال الصعيد وجنوبًا على مدينتي حلايب وشلاتين تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس.





وأشار المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن فرص سقوط الامطار أكبر ما تكون على السواحل الشمالية وتتدرج إلى الداخل، على الاماكن التى بها مرتفعات والتى قد تشهد سيول، ومنها مدن جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.



