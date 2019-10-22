تناقضات الموسيقيين فى تصاريح الغناء.. محمد رمضان آه.. حمو بيكا لا

وأضاف هاني شاكر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "ما فعله حمو بيكا لا يسيء للنقابة فقط ولكن يسيء لكل الفنانين والفن المصري بأكمله".





وتابع: "لو عنده دليل على كل كلمة قالها يقدمه والقانون سيأخذ مجراه ولا يصح أن نلقى التهم على الغير بدون دليل، وأنا حزين على المستوى وطريقة التعامل وهمجية حمو بيكا وحديثه عن تكسير النقابة".

بعد أزمة حمو بيكا مع نقابة الموسيقيين، وقرار الأخيرة بعدم منحه تصريحا بالغناء لعدم صلاحيته، شن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجوما على النقابة، وعلى هاني شاكر ليس بسبب عدم التصريح بالغناء لـ حمو بيكا، وإنما بسبب تضارب القرارات وتناقضها.وبرر هؤلاء هجومهم بموافقة النقابة على غناء محمد رمضان، رغم أنه ليس مطربا، ويقدم أغاني مهرجانات شبيهة بأغانى حمو بيكا، فضلا عن قيامه بخلع ملابسه على المسرح أكثر من مرة.وتساءل هؤلاء: "لماذا توافق النقابة على منح محمد رمضان تصريحا بالغناء، وترفض التصريح نفسه لـ حمو بيكا، رغم أن الإسفاف واحد في الحالتين؟".كان حمو بيكا أشعل أزمة بعد توجيهه اتهامات إلى أعضاء النقابة واتهامهم بتلقي رشوة دون إثبات أو دليل، وهدد بتكسير النقابة والنزول في ثورة بالشارع، للحصول على تصريح بالغناء وإقامة حفلة.موقف نقابة المهن الموسيقية من حمو بيكا كان واضحا وصريحا لأن «بيكا» خضع إلى اختبارات داخل النقابة وانتهت اللجنة إلى أنه لا يصلح للغناء مطلقا.وعلق الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، على اقتحام حمو بيكا مقر النقابة، قائلًا: "إحنا ليه وصلنا للمرحلة دي من التسيب، والدولة المصرية بها قانون وقضاء".وأكمل هاني شاكر: "حمو بيكا يحصل على تصريح تشغيل دي جي وليس تصريح غناء، وعندما تقدم بتصريح للغناء تم رفضه كمطرب، وبعد ما فعله حمو بيكا لن يحصل على أي تصريح دي جي أو غناء ولا يصح أن يغني وده أقل رد من النقابة".وأردف هاني شاكر: "إحنا دولة مؤسسات وبها قانون والمصنفات الفنية قادرة على إيقاف أي حفل يقيمه بدون تصريح من نقابة المهن الموسيقية، وأنا تعاطفت معه من قبل وأخرجته من السجن ولكنني لن أسمح بإصدار أي تصريح له".وأكد الفنان هاني شاكر أن الشئون القانونية بالنقابة قامت بتحرير محضر ضد حمو بيكا بعد تهديده لنقابة المهن الموسيقية لرفضها منحه ترخيص مزاولة المهنة، لافتًا إلى أن حمو بيكا أطلق هاشتاجا يدعو خلاله الناس لإزالة نقابة الموسيقيين من على وجه الأرض، معقبًا: "إحنا موجودين ولن نسمح بأي تطاول أو محاولة لتشويه الفن المصري".وقال: "الدولة فيها قانون وقضاة محترمزن، ونائب عام مثال ونموذج للحق، وما قام به حمو بيكا بلطجة، وهو لا يصلح للغناء"، موضحًا أن المحامي سمير صبري تقدم ببلاغ ضده للنائب العام، وسوف تقوم النقابة بتقديم بلاغ ضده للنائب العام غدًا، مشددًا على أن ما حدث شيء غير طبيعي وغير مقبول، متسائلًا: "هل وصلنا لهذه الدرجة من الإسفاف بهذا الشكل، لا أعتقد أن الدولة ستصمت على ذلك؟".من جانبه، أعرب محمد محمود مصطفى، الشهير بـ "حمو بيكا" مؤدي المهرجانات، عن أسفه لنقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، بعد هجومه مؤخرا على النقابة فى فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى.وقال حمو بيكا، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "آخر النهار"، المُذاع على قناة "النهار": "الفنان هاني شاكر هو أمير الغناء العربي، وسيظل كذلك ولم أكن أقصد ما بدر منى خلال الفيديو الذى تم عرضه".وأضاف حمو بيكا أن النقابة اعتادت على إصدار قرارات بوقفه عن الغناء، معقبا: "قعدت 8 ساعات أتجول داخل أروقة النقابة لإصدار تصريح لإحياء إحدى الحفلات الغنائية، ولكنها رفضت ذلك"، مطالبا النقابة بتوفير شعبة خاصة بمطربى المهرجانات داخل نقابة المهن الموسيقية.