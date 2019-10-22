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اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 22-10-2019

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 09:52 ص
عملات اجنبية
عملات اجنبية
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قسم الاقتصاد
شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية، استقرارا أمام الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم، الثلاثاء 22 أكتوبر 2019، وفقًا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

واستقر سعر اليورو بيعا وشراءً، وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أسعار العملات بحسب البنك المركزي المصري:

- سعر صرف الدولار
16.1772جنيه للشراء
16.2772 جنيه للبيع

- سعر صرف اليورو الأوروبي
18.0683 جنيه للشراء
18.1865 جنيه للبيع

- سعر صرف الجنيه الاسترلينى
20.9883 جنيه للشراء
21.1132 جنيه للبيع

- سعر صرف الفرنك السويسرى
16.4319 جنيه للشراء
16.5419 جنيه للبيع

- سعر صرف 100 ين يابانى
14.9181 جنيه للشراء
15.0131 جنيه للبيع

- سعر صرف اليوان الصينى
2.2840جنيه للشراء
2.2989 جنيه للبيع
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