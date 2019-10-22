السد القطري يسعى لرد اعتباره أمام الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا

تتجه أنظار عشاق الكرة الآسيوية، الثلاثاء، صوب ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، عندما يستضيف فريق الهلال السعودي، نظيره السد القطري، في نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.



ومن المقرر أن تنطلق صافرة اللقاء بين الفريقين، في تمام السادسة والربع مساءً، بتوقيت القاهرة، عبر شاشة beIN SPORTS HD 2.



ويسعى السد القطري لرد اعتباره أمام الهلال السعودي، بعدما تلقى هزيمة قاسية في مباراة الذهاب على ملعبه ووسط جمهوره بنتيجة 4-1.



في المقابل، تبدو حظوظ الهلال زعيم آسيا كبيرة، للوصول إلى المباراة النهائية، بعدما حقق الفوز ذهابًا في الدوحة 1-4.



والتقى الفريقان في البطولة القارية 13 مرة، حيث فاز الهلال 8 مرات، والسد مرتين فقط، وتعادلا 3 مرات.