رئيس مركز الدراسات الروسية: قوة علاقة القاهرة وموسكو تسهم في دعم أفريقيا.. فيديو

قال الدكتور أشرف كمال، رئيس مركز الدراسات الروسية، إن من حظ مصر وأفريقيا وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنه لأول مرة في تاريخ القارة الأفريقية نشاهد إعادة تغيير شامل في كل شيء.



وأشار رئيس مركز الدراسات الروسية عبر الهاتف في برنامج "صباح الورد " على قناة "ten" أن القمة المصرية الروسية في بداية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي تأتي في إطار ثنائي، بحكم أن مصر هي رئيس الاتحاد الأفريقي.



وأوضح رئيس مركز الدراسات الروسية أن القمة الأولى الروسية الأفريقية ما كانت لتعقد لولا رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وذلك لأن العلاقة وثيقة والثقة واضحة بين الرئيس المصري والرئيس الروسي.



وتابع رئيس مركز الدراسات الروسية أن العلاقات القوية بين مصر وروسيا تساهم فى دعم روسيا وتساهم في التحرك الدبلوماسي والسياسي والروسي في دعم القارة الأفريقية في حل مشاكلها الاقتصادية والسياسية والأمنية أيضًا.