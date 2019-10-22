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توك شو

صدق أو لا تصدق.. جائزة الأوسكار العالمية مستوحاة من الإله بتاح.. فيديو

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 10:33 ص
احمد بدران استاذ
احمد بدران استاذ الاثار بجامعة القاهرة
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توك شو
قال أحمد بدران أستاذ الآثار بجامعة القاهرة ، إن مواعيد تعامد الشمس على قدس الأقداس قد تقدمت لمدة 24 ساعة بعد نقل معبد أبو سمبل من مكانه الأصلى.

وأضاف أستاذ الآثار بجامعة القاهرة، عبر مداخلة هاتفية فى برنامج "صباح الورد " المذاع على "TEN" أن كل هذه التماثيل ما هو إلا تقريب الصورة الذهنية للإنسان وليس المقصود به الشرك بالله أو تعدد الإله، مشيرًا الى أن أول موحد فى تاريخ البشرية هو قرص الشمس الإله آتون.

وأكد أستاذ الآثار بجامعة القاهرة، أن جائزة الأوسكار العالمية مستوحاة من الإله بتاح، وهو إله الفنون فى مصر القديمة ويطلق عليه إله الظلام ولا يشرق على وجه الشمس مضيفًا أن دوره مهم جدا فى العاصمة منف وكان هو الراعى للفنون.
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