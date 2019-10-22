التعليم العالي ترد على شائعة تغيير اسم مدينة زويل

نفى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ما أثير عن تغيير اسم مدينة زويل، موضحًا أن القانون ذو الصلة تمت مناقشته خلال خمس ساعات بالجلسة العامة للبرلمان، نافيًا ما يُثار حول تغيير الاسم.



وشدد عبد الغفار، لبرنامج الحكاية - قناة MBC مصر، خلال مكالمة هاتفية مع البرنامج، على أن المدينة اسمها مدينة زويل، وستبقى مدينة زويل بدون تغيير، مشيرًا إلى أن المدينة كانت مهددة بألا ترى النور لولا تدخل الدولة في شخص الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير كافة ما تحتاجه، وتم انفاق 4 مليارات جنيه على تجهيزاتها حتى المرحلة الثانية.



وأشار إلى أن بها تجهيزات على أعلى مستوى، موضحًا أن تدخل الدولة جاء فقط فيما يضمن الحفاظ على هذا الصرح العلمي، في ضوء استراتيجية الدولة للتعليم العالي، ولكي تدعم الدولة المؤسسة بشكل رسمي من الموازنة العامة.