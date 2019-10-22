مستثمرى أكتوبر: مشروع جسور يعيد الحلم فى دخول السوق الأفريقية

شدد الدكتور محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، على أهمية مشروع "جسور" الذي تبناه وزير القطاع الأعمال العام هشام توفيق، والذى يهدف لتسهيل إجراءات الشحن والنقل البرى والبحرى للقارة السمراء.



وأوضح رئيس مستثمرى أكتوبر، على هامش لقائه بوزير قطاع الأعمال العام ضمن وفد الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد شعبان، أن هذا المشروع يعيد الحلم لرجال الأعمال المصريين فى التوجه نحو السوق الأفريقية سواء للتصدير أو الاستثمار هناك، مشيرا إلى أنه يتماشى ورؤية مستثمرى أكتوبر فى دخول السوق الأفريقية وزيادة الصادرات المصرية له.



ويهدف مشروع "جسور" لتعزيز التجارة الخارجية بين مصر ودول شرق ووسط أفريقيا، ويشمل توفير خدمات النقل واللوجستيات للمتعاملين في التجارة الخارجية من خلال الشركات التابعة العاملة في مجالات النقل البحري والبري والتأمين، حيث تضمن المشروع تسيير خط ملاحي برحلات منتظمة أسبوعيًا بأسعار مخفضة من ميناء العين السخنة إلى ميناء مومباسا في دولة كينيا بما يضمن الوصول إلى نحو 10 دول أفريقية.



وأضاف محمد خميس أنه وفقا لتصريحات وزير قطاع الأعمال العام، تم إطلاق مشروع "جسور" برأسمال 10 ملايين دولار مقسمة إلى 24% للوزارة، و20% حصة أربعة بنوك حكومية، وطرح 56% للقطاع الخاص والمستثمرين المصريين، مشيرا إلى أن هذا المشروع لاقى ترحابا كبيرا من أعضاء مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، وأعرب البعض عزمه المشاركة فى رأسمال الشركة خلال الاجتماع.



فى سياق متصل، طالب رئيس جمعية مستثمرى أكتوبر بزيادة الاهتمام بالنقل البرى الداخلى داخل البلاد الأفريقية، خاصة أن تكلفة النقل الداخلى هناك تتجاوز أضعاف النقل البحرى من مصر إلى تلك الدول، خاصة أن بعض الدول الأفريقية لا تمتلك موانئ بحرية، بالإضافة إلى رغبة المستثمرين المصريين فى الاستفادة من مقرات شركة النصر للاستيراد والتصدير فى العديد من الدول الأفريقية فى إقامة معارض دائمة للمنتجات المصرية فى ظل الطبيعة الخاصة التى يتمتع بها الأفارقة فى ضرورة وجود "بضاعة حاضرة" عند عملية الشراء.