بينهم ملوك وأمراء ... مسئولون من 180 دولة يشاركون فى حفل تنصيب امبراطور اليابان

حضر حفل تنصيب إمبراطور اليابان ناروهيتو، اليوم الثلاثاء، 2000 شخص منهم رؤساء دول وشخصيات كبرى من حوالى 180 بلدا.



ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية فإنه لم يتم الإعلان عن أسماء الحضور بشكل رسمي، ولكن الصور التي تم التقاطها يتضح فيها بعض الشخصيات البارزة، ومنهم الأمير تشارلز البريطاني، والأميرة ماري أميرة الدنمارك، ووزير النقل الأمريكي إيلين تشاو، ونائب الرئيس الصيني وانج تشيشان، رئيس وزراء كوريا الجنوبية لي ناك يون ، وميانمار أونج سان سو كي.



وحضر الحفل أيضا الملك السويدي كارل السادس عشر جوستاف، وولي لعهد الأميرة فيكتوريا، والملك فيليب السادس.



بالإضافة إلى الملك فيليب السادس، والملكة ليتيزيا ملك إسبانيا، والملك ويليام ألكساندر، والملكة ماكسيما في هولندا، ولكن لم يتم التقاط صور لهم حتى الآن.