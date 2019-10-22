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اقتصاد

محافظ البحيرة ورئيس صندوق الإسكان الاجتماعي يسلمان شقق محدودى الدخل بكفر الدوار

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 10:37 ص
جانب من التسليم
جانب من التسليم
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آمنة عبدالعظيم
سلم اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، ومى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، نيابة عن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الوحدات السكنية بمشروع "الإسكان الاجتماعى" لمستحقيها، بمركز كفر الدوار، بمحافظة البحيرة، وذلك بحضور قيادات المحافظة، والصندوق.

وأكدت مى عبدالحميد، خلال كلمتها، التى ألقتها بالنيابة عن وزير الإسكان، على التزام الدولة بتوفير الوحدات السكنية بمشروع "الإسكان الاجتماعي" على مستوى جميع المدن والمراكز التي يتوافر بها أراضٍ مناسبة، وحجم طلب ملائم، حيث يعتبر هذا المشروع أحد آليات تحقيق العدالة الاجتماعية، ومظهرًا لجودة الحياة من خلال توفير المسكن الآمن الحضاري الذي يليق بالمواطن المصري محدود الدخل.

وتفقد محافظ البحيرة، والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وحدات الإسكان الاجتماعى بكفر الدوار، حيث أوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق، أن إجمالي عدد الوحدات بالمحافظة 9158 وحدة سكنية، تم الانتهاء من تنفيذ 8086 وحدة منها، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ باقي الوحدات وعددها 1072 وحدة سكنية، بمركزى وادي النطرون (780 وحدة)، ودمنهور (292 وحدة، بجانب 290 وحدة جارٍ التجهيز لطرحها بالمركز).

وقالت مى عبدالحميد إنه تم التخصيص والتعاقد لنحو 4 آلاف وحدة سكنية على مستوى محافظة البحيرة، بمراكز (كفر الدوار، وبدر، والرحمانية، ودمنهور، والمحمودية، وحوش عيسى، وأبو حمص، والدلنجات، ووادي النطرون، وأبو المطامير) بالإضافة إلى مدينة النوبارية الجديدة.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تم الاتفاق مع اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على إتاحة أراضٍ بمركز كفر الدوار بمساحات تتراوح بين 5 و8 أفدنة مجاورة لأرض عاشور صالح، والتي تم تسليم الوحدات المقامة عليها لمستحقيها، وتبلغ 716 وحدة و15 محلا تجاريا نفذتها شركة المقاولون العرب.

وأشارت إلى أن الاتفاق على إتاحة الأراضي لتنفيذ مزيد من الوحدات بهدف استيعاب طلبات الحاجزين ممن هم خارج الأولوية، والراغبين بالاستمرار وفقًا للشروط والأسعار الجديدة بالإعلانات القادمة.
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