محافظ الشرقية: الاستثمار يمثل حجر الزاوية للتنمية الاقتصادية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن الاستثمار يمثل حجر الزاوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتباره الدافع الأساسي للنمو من خلال زيادة الناتج الداخلي وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب لتحسين مستوى الدخل ودفع عملية التنمية والبناء.



وناقش محافظ الشرقية موقف تنفيذ توصيل المرافق لمنطقة بلبيس الصناعية من توصيل خطوط المياه المرشحة ومد خطوط الطرد، والانتهاء من عمل العدايات النفقية وبوستر المياه وإقامة المحولات الكهربية وأعمال الرصف لتحسين بيئة العمل ولخدمة الاستثمار بالمنطقة.



كما استعرض محافظ الشرقية الموقف التنفيذي لمباني مجمع الخدمات والتي تشمل إقامة مبنى الوحدة الصحية ومبنى البريد وإدارة المنطقة ليؤكد وكيل وزارة الإسكان أنه تم الانتهاء من إنشاء مكتب البريد بنسبة تنفيذ تتخطى الـ 95% وبتكلفة 3.6 مليون جنيه، وجار الانتهاء من إنشاء الوحدة الصحية بتكلفة تصل إلى الـ 3 ملايين جنيه لخدمة المستثمرين بالمنطقة الصناعية.



ووجه الدكتور ممدوح غراب، وكيل وزارة الإسكان بالمتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال بمجمع الخدمات بالمنطقة الصناعية ببلبيس وسرعة الانتهاء منه طبقا للجدول الزمني المحدد، وذلك لتهيئة الأجواء المناسبة أمام المستثمرين لتحسين بيئة العمل.



وخلال الاجتماع، تم عرض الطلبات المقدمة من المستثمرين، والتي تم عرضها على اللجنة الفرعية بشأن موقف القطع ما بين "تغيير النشاط والتنازل والإيجار" لاتخاذ اللازم حيالها لدفع وتشجيع الاستثمار.



وقال محافظ الشرقية إن الدولة تولي اهتماما كبيرًا لدعم الاستثمار وتهيئة المناخ المناسب لتشجيع المستثمرين والعمل على تذليل جميع العقبات أمامهم لإقامة مشروعاتهم للمساعدة في تحسين مستوى الدخل، ودفع عجلة العمل لإحداث التنمية المنشودة في جميع قطاعات العمل.