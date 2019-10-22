الاتحاد العام للمصريين بالخارج يكرم دار الرعاية الاجتماعية بالرياض

قام أعضاء من الاتحاد العام للمصريين بالخارج بالسعودية وبعض رموز الجالية بزيارة دار الرعاية الاجتماعية بالرياض، حيث كان في استقبالهم وليد الدوسري مدير الدار ونائبه فيصل العتيبي واسماء الدوسري المشرف على قسم النساء والدكتورة مزنه الجريد الاستشارية الأسرية .



وقال عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج والمتحدث الرسمي بالسعودية: إن الدار يستقبل جميع حالات الإيذاء سواء إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجسدية أو التهديد به، أو ما يرتكبه شخص تجاه آخر ، متجاوزًا بذلك حدود ما له من ولاية عليه، أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية وذلك حسب النظام واللوائح التي تنظمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية .



وأوضح "حنفي" أن الدار تقوم بمجهود كبير تجاه المقيمين بها، لافتا إلى أن جميع الحضور اشادوا بالعلاقات المتميزة والتعاون الذي تشهده البلدين تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.



من جانبه أوضح وليد الدوسري مدير الدار أن الخدمات التي يتم تقدمها للحالات لا تقتصر على من يحملون الجنسية السعودية بل تشمل جميع الجنسيات المقيمة على أراضي المملكة، موضحا أن من أهم المشاكل التي تواجهنا ممن يحملون الجنسية المصرية هي مشكلة العنف الأسري من قبل الزوج، حيث يستقبل الدار هذه الحالات اقامة كاملة لمدة ثلاث شهور حتى تنتهي المشكلة ، لافتا إلى أنه لا مانع لدى الدار من زيادة المدة في بعض الأحيان وقد تصل إلى عام .



من جانبها أفادت الدكتورة مزنه الجريد أن من بين الحالات التي يتم استقبالها أيضا رجال، موضحة أنهم يتعرضون لعنف اسري من قبل زوجاتهم أو أبنائهم لمن تجاوزت أعمارهم الستين أو لذوي الاحتياجات الخاصة لينالوا الرعاية الكاملة داخل الدار .



وفي ختام اللقاء قدم الاتحاد لمدير الدار وليد الدوسري خطاب شكر وشهادة تقدير، كما قدم للدكتورة مزنه الجريد درع الاتحاد وذلك على المجهودات التي يقومون بها خاصة وأن أغلب الحالات المصرية والتي أكثرها تعقيدا كانت مسئولة عن استقبالها ومتابعتها.

