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توك شو

علي عبدالرؤوف: صندوق النقد الدولي يتوقع زيادة نمو الاقتصاد المصري

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 11:11 ص
دكتور على عبد الرؤوف
دكتور على عبد الرؤوف الخبير الإقتصادى
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توك شو
قال الدكتور علي عبد الرؤوف، الخبير الاقتصادي، إن الأرقام تؤكد نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي، وتعكس مؤشرات نجاح التجربة المصرية.

وأضاف الخبير الاقتصادي في حوار على برنامج "صباح الفل " المذاع " على قناة "تن" ان مصر حققت نجاحات كبيرة في منظومة الإصلاح الاقتصادى رغم تراجع معدلات النمو العالمي .

وأشار إلى أن معدلات النمو الاقتصادى تعني الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي وهو إجمالى السلع والخدمات التي ينتجها المجتمع خلال سنة وبالتالي الاقتصاد لتلك الدولة يستطيع أن ينتج زيادة في السلع والخدمات لهذا الاقتصاد بمقدار النمو 5.6% وذلك اعلى معدل نمو اقتصادي منذ 2010 .

وذكر الخبير الاقتصادي ان صندوق النقد الدولى يتوقع زيادة النمو الاقتصادى المصرى رغم التحديات التى تواجهها الدولة، لكنه حذر من أن زيادة معدلات النمو السكاني يؤثر بالسلب على النمو الاقتصادى.

وأكد الخبير الاقتصادى أن معدل البطالة انخفض نتيجة لجهود الدولة خلال السنوات الماضية والمشروعات القومية والصغيرة.
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