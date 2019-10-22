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رياضة

تشافي يحلم بـ ريمونتادا تاريخية أمام الهلال السعودي

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 10:53 ص
تشافي
تشافي
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إسراء أشرف
يتطلع السد القطري، بقيادة أسطورة برشلونة الأسبق الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني، إلى مخالفة كل التوقعات، بقلب الموازين أمام الهلال السعودي، في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، رغم الهزيمة ذهابًا 4-1.

ويحل السد القطري، ضيفًا على منافسه الهلال السعودي، اليوم، في السادسة والربع مساءً، بتوقيت القاهرة.

وكان تشافي قد شدد على أن فريقه، سينافس حتى الرمق الأخيرة رغم صعوبة المباراة، مشيرًا إلى أن النتيجة صعبة لتحقيق ذلك لكنه يثق في لاعبيه.

وفاجأ تشافي الجميع بسؤاله: "ما الذي يمنعنا من هزيمة الهلال؟ نعم خسرنا بنتيجة كبيرة في الذهاب، ولكن سنلعب بكامل حظوظنا ولدينا مجموعة مميزة من اللاعبين، سنهاجم لآخر دقيقة وأنا دائما أنظر للجانب الإيجابي".

وتبدو حظوظ الهلال زعيم آسيا كبيرة، للوصول إلى المباراة النهائية، بعدما قد حقق الفوز ذهابًا في الدوحة بنتيجة 1-4.

والتقى الفريقين في البطولة القارية 13 مرة، حيث فاز الهلال 8 مرات، والسد مرتين فقط، وتعادلا 3 مرات.
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