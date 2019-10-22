ضبط عصابة الحرجاوى للاتجار في مخدر الاستروكس بشبرا الخيمة

تمكن ضباط مباحث القليوبية من ضبط تشكيل عصابى يتزعمه الحرجاوى للاتجار في مخدر الاستروكس وترويجه على عملائهم بشبرا الخيمة، وأحيل المتهمون للنيابة فتولت التحقيق.



تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارا بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم ثان شبرا الخيمة من ضبط "على. ف" وشهرته "على الحرجاوى"، عاطل، مقيم 12 شارع عبد الغنى بدوى – منشية الحرية دائرة القسم، و"مصطفى. ح"، عاطل، مقيم 2 شارع عبد العظيم عياد – منشية الحرية – دائرة القسم.



وضبط بحوزتهما كمية من الاستروكس المخدر تزن 140 جراما وسيجارة مشتعلة من ذات المخدر ومبلغ 4455 جنيها، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما.



كما تم ضبط "ميلاد. ح"، عاطل، مقيم شارع الشعراوى - بهتيم - دائرة القسم، وبحوزته كمية من مخدر الإستروكس تزن 120 جراما ومبلغ 295 جنيها، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته، وتولت النيابة التحقيق.

