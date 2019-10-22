هل يجوز للشخص أن يحتفل بيوم ميلاده

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال نصه: « هل يجوز للمسلم الاحتفال بيوم ميلاده؟».



وأجابت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأنه يجوز الاحتفال بيوم الميلاد شرعًا؛ لما فيه من تذكر نعمة الله على الإنسان بالإيجاد، ويستأنس لذلك بقول الله تعالى حكاية عن سيدنا عيسى عليه السلام: «وَالسَّلامُ عَلَيَّ يَوْمَ وَلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا» (مريم: 33).



واستدلت الدار بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما سُئل عن صوم يوم الاثنين، فقال صلى الله عليه وسلم: «ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَيَوْمٌ بُعِثْتُ -أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ-» رواه مسلم، فأشار بذلك إلى المعنى الذي يقتضي الحكم أن يوم مولد الإنسان هو يوم نعمة توجب الشكر عليها.