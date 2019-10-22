لأول مرة فى السعودية.. الخريف يخالف التوقعات

تشهد المملكة العربية السعودية، طقسا خريفيا على غير العادة ، حيث تقل فيه درجات الحرارة عن المعتاد حسب ما ورد فى تقرير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة للمملكة.



وبين البيان، أن «خريف 2019» جاء مخالفا لتوقعات الأرصاد من حيث معدل الحرارة التى تسجل 13 درجة على بعض المناطق وتعد المرة الأولى التى تنخفض فيها معدلات درجات الحرارة لهذا الحد على أنحاء السعودية.



ويتوقع حسب البيان، أن تتأثر المملكة وبشكل تدريجي اعتبارًا من اليوم، الثلاثاء ويستمر خلال الأيام المقبلة، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، مع بقاء درجات الحرارة أقل من مُعدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من العام.



وأظهر التقرير، حالة وأماكن تكون السحب حيث تتكون كميات من السحب على ارتفاعات مُختلفة، وتزيد فرص هُطول زخات الأمطار في أجزاء متفرقة وعشوائية من المملكة خلال ساعات ما بعد الظُهر والعصر من اليوم الثلاثاء، بما في ذلك مدينة العقبة، قد تكون غزيرة ومصحوبة بالرعد في بعض النطاقات الجغرافية، مع استمرارها خلال الأيام المقبلة.



وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة إلى متقلبة الاتجاهات أحيانًا، تنشط مع عبور السحب الركامية وتعمل على إثارة الأتربة في بعض المناطق، إضافة إلى كُتلة هوائية باردة نسبيا تقترب من المملكة تترافق مع انخفاض الحرارة وزخات من الأمطار مع ساعات الليل، ما يدفع بتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي.



كما تسود أجواء باردة نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية ومناطق السهول الشرقية والبادية، وتكون الأجواء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع ظهور السحب على ارتفاعات مُختلفة.



وتكون الفرصة مُهيأة لهُطول زخات رعدية من المطر بأجزاء مُتفرقة وعشوائية من المملكة، وقد تكون الأمطار غزيرة في بعض النطاقات الجغرافية. وتكون الرياح غربية مُعتدلة السرعة إلى متقلبة الاتجاهات أحيانًا، تنشط مع عبور السحب الركامية وتعمل على إثارة الأتربة في بعض المناطق.



ويحذر البيان من احتمال حدوث الانزلاقات على الطرقات عند هطول الأمطار وتوخى الحذر فى الأماكن المتوقع حدوث سيول بها في بعض النطاقات الجغرافية الضيقة، خلال ساعات العصرمن اليوم.



