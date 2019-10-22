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المتحدث باسم الأرصاد يكشف عن أبرز ظاهرة التقلبات الجوية بفصل الخريف.. فيديو

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 11:23 ص
صدى البلد
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محمود محسن
أكد دكتور إبراهيم عطا، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم "الثلاثاء" يعتبر الثاني في عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، مؤكدا أنه بدأ منذ الأمس وبانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية التي اعتدنا عليها من بداية فصل الخريف.

وأضاف المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 8 الصبح عبر فضائية dmc أن متوسط درجات الحرارة كان خلال الفترة الماضية يتراوح ما بين 31 و32 درجة، مشيرا الى أن القاهرة والوجه البحري والدلتا سجلت درجات الحرارة اليوم 29 درجة مئوية.

وتابع المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية أنه مازالت ظاهرة تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة والتي يصاحبها سقوط الأمطار المتوسطة والغزيرة وتصل إلى حد السيول بالمناطق التي بها مرتفعات جبلية.

وأشار المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية إلى أن المناطق الشمالية وتندرج إلى الوجه البحري والقاهرة من أكثر المناطق تعرضا للأمطار، ومن المتوقع أن تصل غدا إلى جنوب الصعيد وسيناء.
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