القصاص_للشهيد_محمود_البنا .. يواصل تصدره لـ تويتر

تصدر هاشتاج #القصاص_للشهيد_محمود_البنا موقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة "تويتر"، وذلك بعد أن أعلنت محكمة جنايات الأحداث بمحكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية تأجيل قضية شهيد الشهامة محمود البنا إلى جلسة ٢٧ أكتوبر للإطلاع على الأوراق.



وجاءت أبرز التغريدات:



البلد كلها بقت حزينه من يوم ماموت يا بنا ومش هنرتاح الا بـ #القصاص_للشهيد_محمود_البنا



وأضاف الإعلامى احمد يونس "الشحط ده مش حدث

طالما قتل وعمل كل المصايب دي يبقى مشروع مجرم! مفيش طفل بيمسك مطوا ويشرَّح حد!

ولو هو طفل وعمل كده وعدت يبقى خلاص كل ام تدي ابنها مطوه وهو خارج زي عبله كامل وتقوله جملتها الشهيره اي حد يكلمك اقتله ما انت طفل يا ضنايا!! #القصاص_للشهيد_محمود_البنا



رحمة الله عليك كنت رجلآ في زمن قل فيه الرجال #القصاص_للشهيد_محمود_البنا



يارب حقه وحق كل ذرة وجع هو حسها قبل ما يموت وحق قهرة قلب أهله عليه #القصاص_للشهيد_محمود_البنا



عشت راجل ومت راجل يا محمود #القصاص_للشهيد_محمود_البنا