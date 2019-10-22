تحرك عاجل من البرلمان بسبب تأخر قراءة عدادات الكهرباء والدخول في شرائح أكبر

تقدمت النائبة هيام حلاوة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء، بشأن تعمد تأخير قراءة عداد الكهرباء مما يتسبب فى دخول المواطنين في شرائح أعلى بالمخالفة للقانون.



وقالت النائبة إن هناك شكاوى عديدة من المواطنين من تعمد المختصين بقراءة عداد الكهرباء بعدم القراءة إلا كل فترة طويلة تصل لـ 3 أشهر، حرصا على دخول المواطنين في شرائح أعلى، موضحة: "بدلا من حساب شهر واحد يتم حساب تجميعة لـ 3 أشهر أو ما يزيد، مما يدخل المواطن في شريحة عالية من شرائح الكهرباء ويسبب زيادة القيمة المستحقة عليه".



وأكدت أن هذا الأمر منتشر بكثرة في الآونة الأخيرة، دون تدخل لمواجهة ذلك، كما أنه يسبب ضيق للأهالي وتحميلهم تكاليف إضافية لا يوجد حق في تحصيلها، كما أنه يجري الحديث عن أنه تم إصدار تعليمات من وزارة الكهرباء للمحصلين بقراءة العدادات كل شهرين بهدف إدخال المواطنين في شريحة أعلى للكهرباء.



وعلقت: "رغم نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لهذا الأمر، إلا أن هناك تأكيدات من المواطنين بصحة ذلك من واقع عدم حضور المحصلين للقراءة إلا كل شهرين أو ثلاثة"، مطالبة بضرورة أن تتم عملية قراءة العدادات شهريا بشكل منتظم، لقياس الاستهلاك الشهري الفعلي للمواطن، وعدم تحميله تكاليف لا يوجد حق في تحصيلها منه.