تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع أيضا.



وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 14172 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 2046 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 17039 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 5267 نقطة.



كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.01% ليصل مستوى 536 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 1416 نقطة.