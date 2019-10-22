Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

مخبأ سري بمستشفى خاص.. تفاصيل ضبط أدوية مجهولة المصدر في الزقازيق

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 12:05 م
صدى البلد
Advertisements
محمد الطحاوي
أكد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه تم ضبط مستشفى خاص يعمل بدون ترخيص، فضلا عن ٤٦١٥ "قرصا / عبوة / وحدة / زجاجة" أدوية ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية وغير مصرح بتداولها بالأسواق، وذلك في حملة تفتيشية ورقابية مكبرة بمدينة الزقازيق.

وقال الدكتور هشام شوقي مسعود إن إدارة التفتيش الصيدلى بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر بالمديرية شنت حملة تفتيشية مشتركة لمداهمة مستشفى خاص يعمل بدون ترخيص بمدينة الزقازيق، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حياله لوجود مخالفة إدارة منشأة طبية خاصة بدون ترخيص، وعدم اتباع سياسات مكافحة العدوى.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن الحملة تمكنت من اكتشاف مخبأ سرى داخل المستشفى وضبط وتحريز ٤٦١٥ "قرصا/عبوة/وحدة/زجاجة" من الأدوية والمستلزمات الطبية ممنوع حيازتها، وأدوية ومستلزمات طبية بدون فواتير فى مكان غير مرخص، بالإضافة إلى ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر، كما تم ضبط كميات كبيرة من العينات الطبية المجانية غير مسموح بيعها والبعض منها منتهى الصلاحية.

وأكد أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وغلق المستشفى الخاص غير المرخص، وتم تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات المضبوطة بقسم شرطة ثان الزقازيق.

من جانبه، شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية بتنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية المكثفة على المنشآت الطبية والمستشفيات والعيادات الخاصة وإحكام الرقابة عليها والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة وصلاحية الأدوية المتداولة بها لضمان توفير خدمات طبية أمنة حفاظًا على صحة وسلامة المرضى من أبناء المحافظة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط أدوية مخدرة وأخرى منتهية الصلاحية داخل منشآت طبية مخالفة بديرب نجم

حملات رقابية على الصيدليات في الشرقية.. وضبط أدوية منتهية الصلاحية

ترشيحاتنا

وصفه باللص.. رسالة شديدة اللهجة من بشار الأسد لـ أردوغان

شاهد.. صور لـ جينيفر لورانس من حفل زفافها

لأول مرة فى السعودية.. الخريف يخالف التوقعات

شاهد| بشار الأسد يشن هجوما حادا على أردوغان .. تفاصيل

صمت طارق العريان.. أصالة ونسرين طافش يردان

عايز أكسب الأهلي .. رسالة قوية من مرتضى منصور للزملكاوية.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالجلد الأسود والهاف بوت.. ريهام عبد الغفور بإطلالة شتوية في آخر ظهور

شاهد.. صور لـ جينيفر لورانس من حفل زفافها

خطأ لغوي جسيم.. مجلس مدينة سانت كاترين يصحح أخطاء بوابة المدينة.. صور