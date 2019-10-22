مخبأ سري بمستشفى خاص.. تفاصيل ضبط أدوية مجهولة المصدر في الزقازيق

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه تم ضبط مستشفى خاص يعمل بدون ترخيص، فضلا عن ٤٦١٥ "قرصا / عبوة / وحدة / زجاجة" أدوية ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية وغير مصرح بتداولها بالأسواق، وذلك في حملة تفتيشية ورقابية مكبرة بمدينة الزقازيق.



وقال الدكتور هشام شوقي مسعود إن إدارة التفتيش الصيدلى بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر بالمديرية شنت حملة تفتيشية مشتركة لمداهمة مستشفى خاص يعمل بدون ترخيص بمدينة الزقازيق، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حياله لوجود مخالفة إدارة منشأة طبية خاصة بدون ترخيص، وعدم اتباع سياسات مكافحة العدوى.



وأضاف وكيل وزارة الصحة أن الحملة تمكنت من اكتشاف مخبأ سرى داخل المستشفى وضبط وتحريز ٤٦١٥ "قرصا/عبوة/وحدة/زجاجة" من الأدوية والمستلزمات الطبية ممنوع حيازتها، وأدوية ومستلزمات طبية بدون فواتير فى مكان غير مرخص، بالإضافة إلى ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر، كما تم ضبط كميات كبيرة من العينات الطبية المجانية غير مسموح بيعها والبعض منها منتهى الصلاحية.



وأكد أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وغلق المستشفى الخاص غير المرخص، وتم تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات المضبوطة بقسم شرطة ثان الزقازيق.



من جانبه، شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية بتنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية المكثفة على المنشآت الطبية والمستشفيات والعيادات الخاصة وإحكام الرقابة عليها والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة وصلاحية الأدوية المتداولة بها لضمان توفير خدمات طبية أمنة حفاظًا على صحة وسلامة المرضى من أبناء المحافظة.