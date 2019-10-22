رفع 1400 حالة إشغال للمقاهي والمحلات بحدائق الأهرام

بدأت محافظة الجيزة بالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة تنفيذ سلسلة من حملات رفع الإشغالات ومواجهة كافة المخالفات والتعديات بقطاع هضبة الأهرام.



وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه تم إزالة حوالي 1400 حالة إشغال للمحلات والمقاهي والمنشآت التجارية المخالفة بحدائق الأهرام؛ وذلك خلال حملات تم تنفيذها في إطار الخطه التي وضعتها المحافظة لإعادة الإنضباط إلي القطاع وإزالة كافة أوجه المخالفات منه.



وأوضح محافظ الجيزة، أن حالات الإشغال التي تم رفعها شملت إزالة أكشاك وفتارين وعربات مأكولات مخالفة وكراسي وطرابيزات للمقاهي والكافيتريات وتروسيكلات مأكولات وشماسي وفروشات للباعه ومستلزمات المطاعم.



وأشار راشد إلى أن الحملة لم تقتصر علي رفع الإشغالات حيث تم ضبط 35 مركبة توك توك وموتوسيكل غير مرخصه و تم التحفظ عليها من خلال الإدارة العامة للمرور التي شاركت بحملات داخل القطاع لتنظيم الحركة المرورية وضبط المركبات الغير مرخصه والمخالفة ورخص السير .



وأكد راشد أن الحملات ستتوالى على القطاع يوميًا لإعادة الانضباط واستعادة الطبيعة السكنية للقطاع والتي تحظر وجود أي أنشطة تجارية داخلها نظرًا لوجود مناطق خدمية محددة مسبقًا.



وأكد أن الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالتعاون مع حي الهرم قامت بالدفع بـــ 15 معدة نظافة متنوعة لرفع القمامة والمخلفات المتراكمة داخل القطاع حيث تم رفع حوالي 220 طن مخلفات علي مدار يومين من مناطق 21 ج و 10ج جاردينيا و 189 ل وشارع الضغط وعدد من الشوارع الحيوية الأخري مؤكدًا علي إستمرار حملات النظافة ورفع المخلفات بالقطاع بالكامل .



وأشار راشد في تصريحات له أن المحافظة تلقت العديد من شكاوي مواطنيها من سكان حدائق الأهرام والخاصة بوجود إشغالات للمحلات والمقاهي ومخالفات بناء وتراكم لمخلفات القمامة في ظل تقاعس الشركات المكلفه للنظافة بذلك وقد تم التعامل الفوري مع تلك المشكلات بتوجيه الحملات لضبط القطاع مؤكدًا علي إستمرارها للوصول للمستوي المأمول من المواطنين .