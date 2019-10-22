تلقت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، سؤالا يقول صاحبه " ما حكم إثارة الضوضاء والشغب في الطرق العامة والمواصلات؟".



وأجاب مجمع البحوث عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "اعتاد كثير من الشباب المزاح ورفع الصوت بكلمات نابية بزعم المزاح والفرفشة غير مبالين بحقوق الغير، ولا بآداب الطريق، وفي هذا إثم كبير، فإن جميع ما يتكلم به الإنسان يدون عليه في صحائف أعماله قال تعالى {مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ} [ق: 18]".



وأضاف: قد يتكلم الانسان بكلمة لا يعي معناها فيشقى بها في نار جهنم فعن أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال (إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم) صحيح البخاري (5/ 2377).



وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إياكم والجلوس في الطرقات) . فقالوا ما لنا بد إنما هي مجالسنا نتحدث فيها . قال ( فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها ) . قالوا وما حق الطريق ؟ قال ( غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر) صحيح البخاري (2/ 870).



ونصح مجمع البحوث الشباب المسلم أن يلتزم بالأخلاق الحميدة ويراعى حقوق الآخرين.