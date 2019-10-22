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ثقافة

كتاب اليوم تطرح إصدارا جديدا حول علاج عيوب ومشاكل النطق والكلام

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 12:24 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
صدر حديثًا عن سلسلة "كتاب اليوم" الطبى، كتاب جديد بعنوان "صعوبات التعلم" تأليف الدكتورة ريهام أحمد عبد المحسن استشارى الطب النفسى للأطفال والمراهقين تعرض فيه مشاكل وصعوبات التعلم وتشخيصها وعلاج كل نوع والصعوبات التعليمية لدى الموهوبين بالإضافة إلى مشاكل اللغة مثل تأخر الكلام والحبسة الكلامية والتهتهة واللدغة.

وتؤكد المؤلفة أن هذا الكتاب يخاطب كل أب وأم احتاروا من كثرة التساؤلات عن الطفل الذى يتأخر فى الكلام مصاب بالتوحد ويبدأون فى رحلة تنمية المهارات والتكامل الحسى وجلسات وبرامج، وتكون مشكلة الطفل فقط احتياجه لبعض التدريبات التى تساعده على أن ينطق ويتكلم بسهولة مثل أقرانه.

ويشير علاء عبد الهادى رئيس تحرير كتاب اليوم أن هذا الكتاب فى غاية الأهمية لأنه لا يخلو بيت من حالة تحتاج إلى جلسات تخاطب لعلاج هذه العوارض التى باختفائها تتحسن الحالة النفسية والعلمية لأطفالنا.

ويتكون الكتاب من فصلين يتناول بالشرح والتحليل صعوبات القراءة، الكتابة وصعوبات العمليات الحسابية، تدريبات الذاكرة، الإدراك، تنظيم المعلومات والتدريب على التفكير والفهم بالإضافة إلى تقديم حلول وعلاج لمشاكل تأخر اللغة، رفض الكلام، الحبسة الكلامية واللجلجة، اللدغة الرائية والتهتهة.
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