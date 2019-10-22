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مرأة

بدون حرمان.. طريقة عمل الكب كيك الدايت

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 12:19 م
صدى البلد
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ريهام قدري
يحتاج أصحاب الدايت إلى الحلويات وبعض الأشياء الممنوعين عنها وخصوصا الكب كيك، لذلك قدمت الشيف نسمة جلال طريقة عمل الكب كيك الدايت والمناسب لأصحاب الريجيم.

٣ بيضات
١/٤ معلقة فانيليا
١/٤ معلقة ملح
١/٢ كوب سكر فركتوز
١/٢ كوب بنجر مبشور
١/٣ كوب لبن خالي الدسم
٢ معلقة كبيرة كاكاو خام
١/٢ كوب لوز مطحون
١ كوب دقيق بنى
٢ معلقة بيكنج بودر
الكريمة topping
١ كوب كريم تشيز لايت
١/٢ كوب سكر فركتوز بودرة
١/٤ كوب ماء مثلج

طريقة عمل الكب كيك الدايت

* نضرب البيض والفانيليا والملح ثم يضاف السكر ونضرب لمدة ٥ دقائق.
*نضيف البنجر مع اللبن ونستمر فى الخلط.
*نخلط الدقيق مع الكاكاو مع اللون الأحمر والبيكنج بودر.
*نضيف المكونات الجافة تدريجيا إلى الخليط مع الضرب المستمر.
*توضع في القالب ثم فى فرن متوسط °190 لمدة ٣٠ دقيقة.
*للكريمة نخلط الجبنة الكريمى مع السكر وتضاف المياه بالتدريج حتى نصل للقوام المناسب وتوضع في الثلاجة.
*بعد خروج الكب كيك من الفرن تترك لتبرد وتزين بالكريمة وتقدم.
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