بدون حرمان.. طريقة عمل الكب كيك الدايت

يحتاج أصحاب الدايت إلى الحلويات وبعض الأشياء الممنوعين عنها وخصوصا الكب كيك، لذلك قدمت الشيف نسمة جلال طريقة عمل الكب كيك الدايت والمناسب لأصحاب الريجيم.



٣ بيضات

١/٤ معلقة فانيليا

١/٤ معلقة ملح

١/٢ كوب سكر فركتوز

١/٢ كوب بنجر مبشور

١/٣ كوب لبن خالي الدسم

٢ معلقة كبيرة كاكاو خام

١/٢ كوب لوز مطحون

١ كوب دقيق بنى

٢ معلقة بيكنج بودر

الكريمة topping

١ كوب كريم تشيز لايت

١/٢ كوب سكر فركتوز بودرة

١/٤ كوب ماء مثلج



طريقة عمل الكب كيك الدايت



* نضرب البيض والفانيليا والملح ثم يضاف السكر ونضرب لمدة ٥ دقائق.

*نضيف البنجر مع اللبن ونستمر فى الخلط.

*نخلط الدقيق مع الكاكاو مع اللون الأحمر والبيكنج بودر.

*نضيف المكونات الجافة تدريجيا إلى الخليط مع الضرب المستمر.

*توضع في القالب ثم فى فرن متوسط °190 لمدة ٣٠ دقيقة.

*للكريمة نخلط الجبنة الكريمى مع السكر وتضاف المياه بالتدريج حتى نصل للقوام المناسب وتوضع في الثلاجة.

*بعد خروج الكب كيك من الفرن تترك لتبرد وتزين بالكريمة وتقدم.