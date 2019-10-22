Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بث مباشر.. يوفنتوس يواجه لوكوموتيف موسكو الروسي في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 12:11 م
يوفنتوس
يوفنتوس
Advertisements
القسم الرياضي
يستضيف فريق يوفنتوس الإيطالي، نظيره لوكوموتيف موسكو الروسي، اليوم، الثلاثاء، في تمام التاسعة مساءً، على ملعبه بـ "تورينو"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دورى أبطال أوروبا.

ويقدم لكم موقع صدى البلد خدمة البث المباشر لمتابعة أحداث مباراة يوفنتوس الايطالي امام لوكوموتيف الروسي في دوري ابطال اوروبا .

وتمثل مواجهة اليوم، اختبارًا هامًا لكتيبة ماوريسيو ساري المدير الفني للبيانكونيري، والذي يبحث عن فوزه الثاني بالبطولة، بعدما تعادل مع أتلتيكو مدريد الإسباني، 2-2، بالجولة الأولى، قبل أن يحقق الفوز على ليفركوزن الألماني 3-0 في الجولة الماضية.

ويبدو فريقا يوفنتوس وأتلتيكو مدريد، المرشحين المنطقيين، لانتزاع بطاقتي التأهل المجموعة الرابعة التي تضم بجانبهما باير ليفركوزن، ولوكوموتيف موسكو.

وتعول جماهير السيدة العجوز، على الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق، نظرًا لخبرته الكبيرة ومساهمته في تتويج ريال مدريد فريقه السابق باللقب الأوروبي 4 مرات.

ويتقاسم يوفنتوس صدارة المجموعة الرابعة مع أتلتيكو مدريد، برصيد 4 نقاط لكل منهما، بينما يأتي لوكوموتيف موسكو في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، فيما يحتل ليفركوزن المركز الرابع والأخير بدون رصيد من النقاط.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يوفنتوس يستدرج باير ليفركوزن في دورى أبطال أوروبا.. الليلة

أتلتيكو مدريد يتحدى لوكوموتيف موسكو الروسي في دوري أبطال أوروبا

بث مباشر.. مشاهدة مباراة يوفنتوس وبايرن ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا

بث مباشر.. مباراة أتلتيكو مدريد ولوكوموتيف الروسي في دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس يكتفي بهدف هيجواين في الشوط الأول على ليفركوزن ..فيديو

يوفنتوس يكتفي بثلاثية في شباك ليفركوزن.. وأتلتيكو مدريد يهزم لوكوموتيف

ترشيحاتنا

قشر البرتقال مع الطماطم.. أسرع ماسك لتبييض البشرة

وصفه باللص.. رسالة شديدة اللهجة من بشار الأسد لـ أردوغان

مفاجأة.. عزل ترامب على بعد خطوات.. وهذه أسباب إقالته المحتملة

خطأ لغوي جسيم.. مجلس مدينة سانت كاترين يصحح أخطاء بوابة المدينة.. صور

تعديات على حرم قلعة قايتباي في الإسكندرية.. وتحرك فوري من الآثار.. صور

وليد جنبلاط يحسم موقفه بشأن الاستقالة من الحكومة اللبنانية

Advertisements

شوبير يفجر مفاجأة بشأن استقالة أعضاء اتحاد الكرة.. فيديو

الخطيب يتصدر تويتر بعد تأجيل لقاء الأهلي والجونة.. ومغردون: خليت الفرق خايفة تلاعبنا

مدافعا عن وزير الرياضة.. مرتضى منصور: سأرحل عن الزمالك في هذه الحالة

الأزمة مستمرة.. اتجاه لتأجيل مباراة الأهلي والجونة.. ومرتضى منصور يطمئن جماهير الزمالك

نركن الكرة على جنب ونفضى لفتحة الصدر.. إبراهيم عبد الجواد عن تأجيل لقاء الأهلي والجونة

أخبار الرياضة ليلا.. موعد جديد للقمة.. تأجيل مباراة الأهلي والجونة..مرتضى منصور يعتذر لجماهير الزمالك

تأجيل مباراة الأهلي والجونة.. انطلاق معسكر المنتخب الأولمبي مبكرا

إعلاء مصلحة الوطن.. تعليق ناري لوزير الرياضة على تهديد اللجنة الخماسية بالاستقالة

موعد مباراة الأهلي والزمالك ..وزير الرياضة يجتمع بمجلس اتحاد الكرة لانهاء الأزمات

تعليق مثير من حسام البدري علي تأجيل مباراة القمة

عايز أكسب الأهلي .. رسالة قوية من مرتضى منصور للزملكاوية.. فيديو

مواجهات نارية محليا وعربيا وأوروبيا.. موعد مباريات اليوم الثلاثاء 22-10-2019 والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالجلد الأسود والهاف بوت.. ريهام عبد الغفور بإطلالة شتوية في آخر ظهور

شاهد.. صور لـ جينيفر لورانس من حفل زفافها

خطأ لغوي جسيم.. مجلس مدينة سانت كاترين يصحح أخطاء بوابة المدينة.. صور