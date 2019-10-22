بث مباشر.. يوفنتوس يواجه لوكوموتيف موسكو الروسي في دوري أبطال أوروبا

يستضيف فريق يوفنتوس الإيطالي، نظيره لوكوموتيف موسكو الروسي، اليوم، الثلاثاء، في تمام التاسعة مساءً، على ملعبه بـ "تورينو"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دورى أبطال أوروبا.



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وتمثل مواجهة اليوم، اختبارًا هامًا لكتيبة ماوريسيو ساري المدير الفني للبيانكونيري، والذي يبحث عن فوزه الثاني بالبطولة، بعدما تعادل مع أتلتيكو مدريد الإسباني، 2-2، بالجولة الأولى، قبل أن يحقق الفوز على ليفركوزن الألماني 3-0 في الجولة الماضية.



ويبدو فريقا يوفنتوس وأتلتيكو مدريد، المرشحين المنطقيين، لانتزاع بطاقتي التأهل المجموعة الرابعة التي تضم بجانبهما باير ليفركوزن، ولوكوموتيف موسكو.



وتعول جماهير السيدة العجوز، على الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق، نظرًا لخبرته الكبيرة ومساهمته في تتويج ريال مدريد فريقه السابق باللقب الأوروبي 4 مرات.



ويتقاسم يوفنتوس صدارة المجموعة الرابعة مع أتلتيكو مدريد، برصيد 4 نقاط لكل منهما، بينما يأتي لوكوموتيف موسكو في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، فيما يحتل ليفركوزن المركز الرابع والأخير بدون رصيد من النقاط.







