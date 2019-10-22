بـ مسلة فرعونية.. تعرف على تفاصيل تطوير ميدان التحرير.. فيديو

قالت ميرال نبيل مدير الإدارة الهندسية "بحفظ تراث القاهرة"، إن ميدان التحرير يقع فى نطاق القاهرة الخديوية وهو أحد أهم الميادين ليس فى القاهرة أو مصر فقط ولكن فى العالم أجمع.



وأشارت مدير الإدارة الهندسية "بحفظ تراث القاهرة" عبر الهاتف فى برنامج "صباح الورد" المذاع على قناة " TEN"، إلى أن الحكومة قررت تطوير ميدان التحرير, بوضع مسلة فرعونية تزين الميدان التاريخي، بناءً على طلب رئاسة الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ومحافظ القاهرة، مؤكدة أن كل التجهيزات تتم تحت دراسة وترتيب دقيق.



وأوضحت مدير الإدارة الهندسية "بحفظ تراث القاهرة" أنه سيتم تطوير الميدان على ما هو عليه حاليًا، وذلك فى إطار موضوع أشمل وهو نقل المومياء تمهيدًا لافتتاح متحف الحضارة.



وأضافت مدير الإدارة الهندسية "بحفظ تراث القاهرة "، أن تطوير ميدان التحرير سيكون بالتعاون مع أكثر من جهة وليست المحافظة فقط, مشيرة إلى أنه مجرد ما يبدأ العمل سنحاول الانتهاء منه فى أقرب فرصه ممكنة.