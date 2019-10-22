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ديني

نائب مفتي شمال اليونان: الاختلاف رحمة واسعة على الأمة ما لم يؤد إلى التنازع والشجار

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 05:03 م
الدكتور يوشار شريف،
الدكتور يوشار شريف، نائب مفتي شمال اليونان
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يارا زكريا
قال الدكتور يوشار شريف، نائب مفتي شمال اليونان، إن الاختلاف الفقهي ضرورة من ضرورات الشريعة، وهو رحمة واسعة على الأمة ما لم يؤدِّ إلى التنازع والشجار والبغضاء؛ فقد اختلف الصحابة - رضي الله عنهم - من قبلنا.

وبين" يوشار" فى تصريح خاص ل "صدى البلد" على هامش فعاليات مؤتمر الإفتاء العالمي، أن الخلاف نوعان محمود ومذموم، فالمحمود: ما كان في فروع الدين وهو مستساغ ومشروع ولا يدعو إلى القطيعة والهجر بين المسلمين، بل هو رحمة وسعة على الأمة وهو الذي عبر عنه باختلاف التنوع.

وتابع "أما الاختلاف المذموم فهو: الاختلاف في الأصول وربما كان قطعيًّا وواضح الدلالة والمخالف فيه خالف عن هوى ومكابرة وقد عبر عن هذا النوع باختلاف التضاد.

وأشار شريف إلى فوائد الاختلاف المقبول وهي: أنه إذا التزم الناس بضوابط الاختلاف المحمود وتأدبوا بآدابه كان له بعض الإيجابيات ولكنه إذا جاوز حدوده وضوابطه، ولم تراع آدابه فتحول إلى جدال وشقاق وكان ظاهرة سلبية سيئة العواقب تحدث شرخًا في جسد الأم.
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