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فيديو جراف

فيديوجراف | أضرار قلم الكحل المباع في المواصلات

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 11:46 ص
اسماء عبد الحفيظ - اعداد منار شعبان
بعد انتشار بيع أدوات المكياج فى الآونة الأخيرة عبر وسائل المواصلات، وإقبال أغلب الفتيات والسيدات على شرائها، وهي أغلبها منتجات صينية، ثبت علميا أن هذه المنتجات ضارة جدا بالعين والبشرة.

وحذر الدكتور عبد الله سويلم، أخصائي الأمراض الجلدية والعقم، من شراء قلم الحواجب عبر وسائل المواصلات بأسعار مخفضة، لأن هذا أكبر دليل على رداءة المنتج، حيث ترتفع فيه نسبة الرصاص وهو أمر في غاية الخطورة.

وستعرف المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.
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