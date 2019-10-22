سعفان من البرلمان: القوى العاملة لا تتوانى لحظة في الدفاع عن مطالب العمال

أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة لا تتوانى لحظة في الدفاع عن مطالب العمال طالما كانوا على حق، جاء ذلك خلال أجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالي المراغي.



وأشار الوزير، إلى أن هناك تمسك بإعلاء قيمة المفاوضة الجماعية في حال وقوع أي مشكلات بين العاملين وأصحاب الأعمال.



وأنتقد سعفان، أتجاه بعض العمال لوقف العمل وتعطيل الإنتاج، قائلا": أي عمال ولو كان لهم ١٠٠ مطلب مستعد اسمع منهم بنفسي لكن بشرط عدم توقف الإنتاج.



وردا على استفسارات النواب، بشأن مصير المتدربين ومتابعتهم، أكد الوزير، أن هناك قاعدة بيانات لكل من يتلقى التدريب لربطهم بسوق العمل.



وتنفيذا لمطالب النواب بضرورة التجاوب معهم فيما يتعلق بالتوظيف والتدريب، وجه وزير القوى العاملة، بضرورة مشاركة النواب في كل ملتقيات التوظيف، وكذلك الإعلان عن سيارات التدريب المتنقلة تكون بالتنسيق مع نواب كل محافظة.



وأمام اعتراض بعض النواب، على عدم ملائمة الوظائف لخبراتهم ومؤهلاتهم، قال الوزير: الشاب المتحرك أفضل من الساكن، فيجب على الشاب القبول بالفرص المتاحة ومن خلال هذه الفرصة من المتوقع أن يجد الفرصة الملائمة.



وفيما يتعلق بانتقادات بعض النواب بأن بعض ملتقيات التوظيف وهمية، أكد محمد سعفان، أنه بعد كل ملتقى توظيف يتم استقبال استمارات بعدد الفرص التي تسكين الشباب فيها.



وأكد حسام الجمل، مستشار الوزير لقطاع المعلومات، أن هناك تعاون مع الإنتاج الحربي في ١٨ تطبيق بشأن الصحة والسلامة المهنية والتشغيل.



وقال: نعمل على تطوير مكاتب القوى العاملة البالغ عددها ٧٠٠ مكتب، وميكنة كاملة لمكاتب التشغيل والصحة والسلامة.

ولفت أيضا إلى أن الوزارة تعمل على تطبيق يربط العاملين المصريين بالخارج مع وزارة القوى العاملة.



من جانبه أعلن أيمن قطامش، رئيس الإدارة المركزية للتدريب بوزارة القوى العاملة، افتتاح ٣ مراكز تدريب مهني الفترة المقبلة، أولها في الشرابية، بالإضافة إلى وحدات ثابتة بالمنوفية.