مواجهة قوية بين وادى دجلة ومصر المقاصة فى الدوري المصري..اليوم

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى وادى دجلة مع مصر للمقاصة مساء اليوم بملعب بتروسبورت فى إطار لقاءات الجولة الخامسة من منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2019/2020.



ويبحث الفريق الدجلاوى بقيادة مدربه اليونانى تاكيس جونيس عن تحقيق أول فوز له بالدوري المصري الحالى فى مباراته اليوم أمام مصر المقاصة ، بعد مسلسل النتائج السلبية التى حققها فى الجولات الماضية .



وفى المقابل يسعى مصر المقاصة بقيادة مدربه أحمد حسام ميدو إلى تحقيق الفوز والاستمرار فى النتائج الجيدة بعد فوزه الأخير على حساب المصري فى الجولة الماضية من الدوري المصري.



ويمتلك وادى دجلة نقطتين محتلا بها المركز الـ 16 ، بينما يقع مصر المقاصة فى المركز الـ 8 برصيد 6 نقاط .