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فن

شاهد.. صور لـ جينيفر لورانس من حفل زفافها

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 12:17 م
جينيفر لورانس
جينيفر لورانس
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شروق ابراهيم
نشر موقع TMZ الامريكي صورا حصرية للنجمة جينيفر لورانس من حفل زفافها الذي أقيم السبت الماضي في قصر بيلكورت، بولاية رود آيلاند الأمريكية، على حبيبها كوكي ماروني.

واختارت جينيفر لورانس التي تبلغ من العمر 34 عامًا إطلالتها من دار ازياء ديور العالمية، بينما ظهر العريس ببدلة توكسيدو سوداء برفقة أصدقائه المقربين الذين رافقوه أثناء دخوله القصر ممسكا بيد النجمة الأمريكية.

وحضر حفل الزفاف عدد من مشاهير هوليوود كاميرون دياز، المطربة البريطانية اديل، ايما ستون، كريس جينر، سيرينا ويليمز.

يشار إلى أن جينيفر لورانس أعلنت شهر فبراير الماضي خطوبتها من كوكي ماروني، مدير أحد أشهر المعارض الفنية في لوس أنجلوس، بعد علاقة استمرت عدة أشهر.
شاهد.. صور لـ جينيفر لورانس من حفل زفافها
شاهد.. صور لـ جينيفر لورانس من حفل زفافها
شاهد.. صور لـ جينيفر لورانس من حفل زفافها
شاهد.. صور لـ جينيفر لورانس من حفل زفافها
شاهد.. صور لـ جينيفر لورانس من حفل زفافها
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