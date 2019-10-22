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فيديو جراف

فيديوجراف| نصائح المرور للقيادة أثناء الشبورة

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 05:01 م
القيادة في الشبورة
القيادة في الشبورة
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مصطفى الرماح - اعداد منار شعبان
قدّمت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء برئاسة اللواء علاء متولى مدير الإدارة، عدة نصائح للمواطنين يجب اتباعها للقيادة الآمنة أثناء الشبورة المائية وعدم اتضاح الرؤية على الطرق.

وناشدت الإدارة، قائدي المركبات بضرورة الالتزام بمعايير القيادة الآمنة، وتعليمات رجال المرور على الطرق والمحاور، وقواعد وقوانين المرور.

ونستعرض من خلال الفيديوجراف التالي إرشادات القيادة الآمنة فى الشبورة المائية.
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