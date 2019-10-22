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برلمان

الشئون العربية بالبرلمان تناقش آخر تطورات الوضع في العراق

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 01:56 م
أحمد رسلان، نائب
أحمد رسلان، نائب مطروح، رئيس لجنة الشؤون العربية بالبرلمان
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
عقدت لجنة الشئون العربية اجتماعًا فى العاشرة من صباح اليوم، الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد رسلان، رئيس اللجنة، وبحضور وزير مفوض، مدير شئون المشرق العربى بوزارة الخارجية، وذلك لمناقشة آخر تطورات الوضع في العراق.

وتناولت المناقشات العديد من الجوانب، وقد خلصت اللجنة إلى ما يلي:

• تناشد اللجنة الشعب العراقي قطع الطريق على جميع محاولات بث الفرقة وإشعال الفتن، والحرص على تماسك النسيج المجتمعي.

• تشدد اللجنة على رفض جميع التدخلات الأجنبية أو استخدام بعض الجماعات الإرهابية لضرب وحدة دولة العراق الشقيقة.

• تثمن اللجنة دور مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى والداعم لاستقرار العراق وسلامته، واثقين في قدرة المؤسسات الوطنية العراقية ومختلف القوى السياسية وأبناء الشعب العراقي على تجاوز جميع العقبات التي يواجهها العراق حاليًا.

• تؤيد اللجنة جهود العراق فى محاربة الفساد الذي استشرى في الداخل حتى لا يعرقل جهود الدولة في التنمية.

• تدعو اللجنة إلى العمل على تحسين أوضاع العراقيين الاقتصادية والاجتماعية وإعادة تدعيم الأوضاع الاقتصادية عن طريق خلق فرص عمل ودعم الاستثمار داخل العراق.

• تشيد اللجنة بجهود الحكومة العراقية فى مواجهة التحديات قضايا الإصلاح الاقتصادي والانفتاح على الدول العربية، الأمر الذى يلقى بنتائجه الإيجابية على العراق الشقيق.
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