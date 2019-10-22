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أخبار العالم

مستشار بالحكومة اللبنانية يكشف مفاجأة عن إجراء تعديل وزاري

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 12:15 م
تظاهرات لبنان
تظاهرات لبنان
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شيماء مصطفى
نقلت شبكة "سكاي نيوز عربية"، عن مستشار للحكومة اللبنانية، قوله إنه من المقرر اتخاذ قرار بشأن إمكانية التعديل الحكومي خلال أيام.

ووفقًا لـ "العربية.نت"، أكد المستشار الحكومي أن الإصلاحات المعلنة تبعث برسالة واضحة، هي أن لبنان جاد في التعامل مع عجز الميزانية، معتبرًا أن القرارات الإصلاحية التي اتخذت أمس سيكون لها رد فعل إيجابي للغاية.

وأشار إلى أن تقليص عجز الميزانية عبر الضرائب، سيودي إلى انكماش الاقتصاد، متوقعًا أن يبلغ النمو الاقتصادي 0% في 2020.

وطمأن حائزي السندات اللبنانية، قائلًا: "لن تتأثروا بخطة الإصلاح بما في ذلك خطط خفض خدمة الدين".

ويواصل اللبنانيون، اليوم الثلاثاء، تظاهراتهم، في معظم أرجاء البلاد، حيث لا تزال حركة الطرق مشلولة، خاصة في ساحتي رياض الصلح والشهداء في بيروت.

يأتي ذلك وسط تمسك المتظاهرين برحيل الحكومة الحالية، ورفض حزمة الإصلاحات التي أقرتها في محاولة لاحتواء المظاهرات.
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