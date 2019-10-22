طريقة مبتكرة في إحدى مدارس دمياط لتسهيل الشرح للطلاب.. صور

أطلق مدرسو مدرسة المنتزة الإعدادية بنات بدمياط "مبادرة بعنوان المعلمون أولا والتعليم نشاط" وتهدف إلى تقديم الدروس التاريخية بشكل تمثيلي مبسط للطلاب وبعيدا عن التعقيدات في الشرح.



قامت إدارة المدرسة بتقديم نموذج محاكاة لدروس التاريخ التى يتلقاها الطلبة في المناهج الدراسية حيث قدمت المُعلمة رحاب الفيومي، درسًا عن قصة عقبة بن نافع، حيث تم تغير بيئة التعلم وإجراء محاكاة للواقع ومشهد تمثيلي في فناء المدرسة وكانت حصة مليئة بالنشاط والحيوية.



وجرى التخطيط للفترة بالتعاون بين مني الغرابلي مسئول التعلم النشط، ورحاب الفيومي منسق المعلمون أولا، ووكلاء المدرسة.



كما تم تنظيم النشاط والاستعانة بملابس وأدوات لتصوير مشاهد البطل الإسلامي عقبة بن نافع وتجسيد المناطق التى قام بفتحها ورسم خريطة في فناء المدرسة عن الفتوحات الإسلامية.