عبد الله السعيد يقترب من دخول تاريخ الكرة المصرية من أوسع أبوابه

اقترب عبدالله السعيد صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز من دخول تاريخ الكرة المصرية من أوسع أبوابه ومجاورة عظماء وهدافى الدوري الممتاز.



وبات عبدالله السعيد قريبا للغاية من دخلو نادى المائة ومجاورة حسام حسن ومحمود الخطيب وحسن الشاذلى بعد أن وصل إلى 95 هدفا.



أحرز السعيد 95 هدفا حتى الآن طوال مشواره فى الدوري بواقع 36 هدفًا مع الإسماعيلي و50 مع الأهلي و9 مع بيراميدز.

