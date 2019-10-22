Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عبد الله السعيد يقترب من دخول تاريخ الكرة المصرية من أوسع أبوابه

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 12:21 م
عبد الله السعيد نجم
عبد الله السعيد نجم بيراميدز
Advertisements
عمرو الحلوانى
اقترب عبدالله السعيد صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز من دخول تاريخ الكرة المصرية من أوسع أبوابه ومجاورة عظماء وهدافى الدوري الممتاز.

وبات عبدالله السعيد قريبا للغاية من دخلو نادى المائة ومجاورة حسام حسن ومحمود الخطيب وحسن الشاذلى بعد أن وصل إلى 95 هدفا.

أحرز السعيد 95 هدفا حتى الآن طوال مشواره فى الدوري بواقع 36 هدفًا مع الإسماعيلي و50 مع الأهلي و9 مع بيراميدز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كيف احتفل عبدالله السعيد نجم بيراميدز بـ إقصاء الاهلى من كأس مصر

الآلام تلاحقه.. عبدالله السعيد يربك حسابات بيراميدز قبل موقعة الزمالك

عبدالله السعيد يقترب من إنجاز محمود الخطيب في الدوري المصري

ترشيحاتنا

تحرك عاجل من البرلمان بسبب تأخر قراءة عدادات الكهرباء والدخول في شرائح أكبر

في هذه الحالة يحدث خروج من الجسد وقت النوم

شاهد| بشار الأسد يشن هجوما حادا على أردوغان .. تفاصيل

رد ناري لإعلامية كويتية على واقعة القنصلية المصرية

تأجيل مباراة الأهلي والجونة.. انطلاق معسكر المنتخب الأولمبي مبكرا

تسليم أهالي.. مواطنو شبرا يضبطون نصابا استولى على 10 ملايين جنيه

Advertisements

شوبير يفجر مفاجأة بشأن استقالة أعضاء اتحاد الكرة.. فيديو

الخطيب يتصدر تويتر بعد تأجيل لقاء الأهلي والجونة.. ومغردون: خليت الفرق خايفة تلاعبنا

مدافعا عن وزير الرياضة.. مرتضى منصور: سأرحل عن الزمالك في هذه الحالة

الأزمة مستمرة.. اتجاه لتأجيل مباراة الأهلي والجونة.. ومرتضى منصور يطمئن جماهير الزمالك

نركن الكرة على جنب ونفضى لفتحة الصدر.. إبراهيم عبد الجواد عن تأجيل لقاء الأهلي والجونة

أخبار الرياضة ليلا.. موعد جديد للقمة.. تأجيل مباراة الأهلي والجونة..مرتضى منصور يعتذر لجماهير الزمالك

تأجيل مباراة الأهلي والجونة.. انطلاق معسكر المنتخب الأولمبي مبكرا

إعلاء مصلحة الوطن.. تعليق ناري لوزير الرياضة على تهديد اللجنة الخماسية بالاستقالة

موعد مباراة الأهلي والزمالك ..وزير الرياضة يجتمع بمجلس اتحاد الكرة لانهاء الأزمات

تعليق مثير من حسام البدري علي تأجيل مباراة القمة

عايز أكسب الأهلي .. رسالة قوية من مرتضى منصور للزملكاوية.. فيديو

موعد مباريات الدوري المصري الممتاز اليوم الثلاثاء 22-10-2019 والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالجلد الأسود والهاف بوت.. ريهام عبد الغفور بإطلالة شتوية في آخر ظهور

شاهد.. صور لـ جينيفر لورانس من حفل زفافها

خطأ لغوي جسيم.. مجلس مدينة سانت كاترين يصحح أخطاء بوابة المدينة.. صور