صعبة وبطيئة.. الكرملين يكشف عن توقعاته بشأن محادثات بين بوتين وأردوغان

كشف الكرملين عن توقعاته بشأن لقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان اليوم، مشيرا إلى أن هناك مواضيع كثيرة ستخضع للمناقشة.



ووفقا لوكالة "سبوتنيك"، قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي "دميتري بيسكوف" إن الكرملين يعتبر تبادل التصريحات بين الولايات المتحدة وتركيا بشأن سوريا صارما للغاية، ومن المتوقع أن تككون المفاوضات صعبة للغاية.



وتابع بيسكوف قائلا: "في غضون ساعة، نتوقع بدء المفاوضات مع الرئيس التركي أردوغان حيث يصل أردوغان في زيارة عمل، وهي زيارة مهمة".



وأضاف: "تعلمون أن موضوع اللقاء الرئيسي سيكون حول الشؤون السورية، والوضع في شمال شرق البلاد. لقد كنا شاهدين على تبادل تصريحات قاسية للغاية بين الولايات المتحدة وتركيا. لذلك، هناك مواضيع كثيرة لمناقشتها بين بوتين ونظيره التركي".



ورجا على سؤال حول مدة المفاوضات: قال "بيسكوف" إنه "من الواضح أنها ليست سريعة. سيكون هناك العديد من الموضوعات ، المحادثات ستكون صعبة للغاية ، إنها واضحة. لذلك سوف يجلسون"، مشيرا إلى أن المفاوضات ستبدأ "بشكل ضيق".



وأضاف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي أنه سيكون هناك اجتماع ثنائي شامل الآن، مؤكدا أن المفاوضات ستعقد مع الرئيس التركي هذه المرة "دون أي مكونات من زيارة منفصلة".



وكان قد أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة ترغب في تعزيز تعاونها الوثيق مع روسيا، مشيرا إلى أنه سيناقش خلال زيارتـه إلى روسيا، اليوم الثلاثاء، مواضيع متعلقة بالوضع في شمال شرق سوريا واللجنة الدستورية السورية.