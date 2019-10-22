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محافظات

الإصابة كسر وثقب.. ولي أمر طالب يعتدي على مدير مدرسة في الشرقية

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 12:58 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي
شهدت إحدى المدارس وتحديدا مدرسة عرب تل الجراد للتعليم الإعدادى التابعة للإدارة التعليمية بمركز بلبيس واقعة مؤسفة كان بطلها أحد أولياء الأمور والذي أقدم على التعدي بالضرب علي مدير المدرسة علي خلفية قيام أحد المعلمين بنقل نجلة.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من "السيد ع" مدير مدرسة عرب تل الجراد للتعليم الإعدادى بناحية أنشاص الرمل، يتهم فيه ولى أمر الطالب "زياد ع" بالتهجم عليه فى المدرسة، ومحاولته ضرب " محمود ع" مدرس لغة عربية بالمدرسة، على خلفية نقل الطالب حيث حاول ولى أمر الطالب ضرب المدرس داخل الفصل وأمام الطلاب، وأثناء محاولة مدير المدرسة منعه، قام ولى أمر الطالب بالتعدى على مدير المدرسة بالضرب.

وتبين إصابة مدير المدرسة بثقب فى الأذن وكسر أصابع اليد اليسرى، وتم نقله إلى المستشفى العام لعمل تقرير بالواقعة، المحرر عنها المحضر رقم 12486 إدارى مركز شرطة بلبيس لسنة 2019.
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