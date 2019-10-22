نقيب الفلاحين: التغيرات المناخية تنذر باختفاء بعض المحاصيل

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن التغيرات المناخية على مستوى العالم تنذر بعواقب سلبية على الزراعة وعلى الدول، مضيفا: "قد تختفي بعض المحاصيل بسبب تلك التغيرات"، لافتا إلى أن هناك اتجاهات كثيرة للتغلب علي التغيرات المناخية بحيث لا تؤثر على الزراعة، ولكنها مكلفة للبشرية.



وأكد "أبو صدام"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، اليوم، الثلاثاء، أن التغيرات المناخية قد تؤدي إلى اختفاء بعض النباتات والزراعات من مصر، خاصة الخضراوات والفاكهة شديدة التأثر بالمناخ.



وشدد نقيب الفلاحين على ضرورة الحفاظ على البيئة من التلوث سواء الصناعي أو الزراعي، وذلك من خلال تعاون بعض الجهات المعنية، حيث إن التلوث يؤثر سلبيا على التقلبات الجوية، كما طالب بتغيير التشريعات بحيث تزيد من عقوبة مرتكب أي جريمة في حق البيئة والمناخ.



وأكد أن استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال الزراعة وتدريب الفلاحين على استخدامها سيحد من اختفاء بعض الزراعات بسبب التقلبات المناخية، منوها بأن اختفاء أي محصول من أي دولة يحتاج إلى قرون عديدة أيا كانت العوامل.