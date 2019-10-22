Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

نقيب الفلاحين: التغيرات المناخية تنذر باختفاء بعض المحاصيل

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 02:29 م
التغيرات المناخية
التغيرات المناخية
Advertisements
شيماء مجدي
قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن التغيرات المناخية على مستوى العالم تنذر بعواقب سلبية على الزراعة وعلى الدول، مضيفا: "قد تختفي بعض المحاصيل بسبب تلك التغيرات"، لافتا إلى أن هناك اتجاهات كثيرة للتغلب علي التغيرات المناخية بحيث لا تؤثر على الزراعة، ولكنها مكلفة للبشرية.

وأكد "أبو صدام"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، اليوم، الثلاثاء، أن التغيرات المناخية قد تؤدي إلى اختفاء بعض النباتات والزراعات من مصر، خاصة الخضراوات والفاكهة شديدة التأثر بالمناخ.

وشدد نقيب الفلاحين على ضرورة الحفاظ على البيئة من التلوث سواء الصناعي أو الزراعي، وذلك من خلال تعاون بعض الجهات المعنية، حيث إن التلوث يؤثر سلبيا على التقلبات الجوية، كما طالب بتغيير التشريعات بحيث تزيد من عقوبة مرتكب أي جريمة في حق البيئة والمناخ.

وأكد أن استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال الزراعة وتدريب الفلاحين على استخدامها سيحد من اختفاء بعض الزراعات بسبب التقلبات المناخية، منوها بأن اختفاء أي محصول من أي دولة يحتاج إلى قرون عديدة أيا كانت العوامل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد افتتاح السيسي للمرحلة الثانية من الصوب الزراعية.. «الفلاحين»: سيحقق طفرة في المنتجات.. وتعادل إنتاج مليون فدان من الزراعات التقليدية.. و«الزراعيين»:يسد الفجوة في الخضراوات والفاكهة

ترشيحاتنا

حصاد القسم الثاني .. بداية سيئة للترسانة.. محمد صلاح يحصد زرع ميمي بالسويس .. وكليوباترا يظهر شراسته مبكرا

شاهد .. طريقة مذهلة لتقشير الرمان في ثواني

مكفرات الذنوب.. الحبيب الجفري يكشف عن عمل واحد يغفر لك كل ذنوبك

خطأ لغوي جسيم.. مجلس مدينة سانت كاترين يصحح أخطاء بوابة المدينة.. صور

لن تتوقع.. ماذا يحدث للجسد عند تناول ملعقة من العسل الأسود

مواجهات نارية محليا وعربيا وأوروبيا.. موعد مباريات اليوم الثلاثاء 22-10-2019 والقنوات الناقلة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر الأمان.. تعامد الشمس 20 دقيقة على وجه الملك رمسيس بحضور 4500 سائح

خطأ لغوي جسيم.. مجلس مدينة سانت كاترين يصحح أخطاء بوابة المدينة.. صور

بالملابس الرياضية.. رانيا يوسف في الجيم تستعرض جسمها الممشوق